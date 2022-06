Zalando geeft winstwaarschuwing: winst verlaagd van 430 naar 260 miljoen euro

Zalando rekende eerder nog op 12 tot 19 procent groei van de opbrengsten. Nu lijkt de jaaromzet hooguit 3 procent hoger te kunnen uitvallen en mogelijk zelfs te stabiliseren. Nog niet zo lang geleden voorspelde Zalando minstens 430 miljoen euro winst voor aftrek van onder andere belasting te kunnen boeken, maar die verwachting wordt nu verlaagd tot hooguit 260 miljoen euro.

Volgens Zalando is het bij het verkopen van mode- en lifestyle-artikelen erg belangrijk dat het vertrouwen van consumenten op niveau is. Dat vertrouwen heeft in tal van landen een knauw gekregen doordat het leven op tal van fronten duurder is geworden. Door de oorlog in Oekraïne rijzen de energieprijzen overal bijvoorbeeld de pan uit.

De webwinkel leed in het eerste kwartaal al een nettoverlies doordat consumenten terughoudender werden in hun koopgedrag. Daarnaast ging de versoepeling van de coronamaatregelen volgens het bedrijf toen ook gepaard met veranderingen in de voorkeuren van de consument, wat ongunstig uitpakte voor Zalando.