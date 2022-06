PODCAST. Waarom zijn er zoveel stakingen op Zaventem? En wat zijn jouw rechten als passagier?

Afgelopen maandag legde het veiligheidspersoneel op het vliegveld Brussels Airport in Zaventem het werk neer. Het beveiligingspersoneel pleitte die dag onder andere voor meer koopkracht en tegen de strenge loonwet, maar ook voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden. En daar blijft het niet bij: ook dit weekend wordt er weer gestaakt.

Dit keer staken de piloten en het cabinepersoneel van Brussels Airlines. 315 vluchten zijn hierdoor geschrapt, waardoor 40.000 reizigers niet op reis kunnen.

In deze aflevering onderzoeken we wat de betogers nu precies eisen en wat jouw rechten zijn als jouw vlucht geannuleerd is.

