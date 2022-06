Dertig jaar na zijn carrière krijgt Jean-Marie Pfaff langverwachte titel: “Dat hij al bijna 70 is? Wij hadden die traditie niet”

“Beter laat dan nooit.” Met de knipoog die we van hem gewend zijn: zo kijkt Jean-Marie Pfaff (68) naar het ereburgerschap dat hem vandaag te beurt valt in Beveren, de gemeente waar hij opgroeide en zijn carrière als doelman begon. De titel liet lang op zich wachten voor de man wiens naam tot in Tasmanië een bel doet rinkelen. Terwijl Duitsland zijn nieuwe biografie verslindt, rijgt El Sympatico ook hier nog altijd de lezingen en actes de présence aan elkaar. Waarom blijft hij zo druk bevraagd en wat levert zijn naam bedrijven en hem zelf op?