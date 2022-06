Familiefeestjes in het tijdrijden: broers Hayter pakken titels in Groot-Brittannië, Matthias en Emma Norsgaard juichen in Denemarken

Ook in enkele andere landen werd woensdag gestreden voor de nationale tijdrittitels. In Denemarken en Groot-Brittannië werd het zelfs een familiefeestje.

Ethan Hayter maakte in het Schotse Dumfries zijn favorietenrol waar. Hij kroonde zich tot Brits tijdritkampioen met meer dan een minuut voorsprong op Daniel Bigham. Brons was voor James Shaw, ex-Lotto-Soudal. Een paar uur eerder had Leo Hayter al de titel gepakt bij de U23. Leo is de jongere broer van Ethan en won twee weken geleden de Baby Giro. Hij rijdt voor Hagens Berman Axeon, het Amerikaanse team van Axel Merckx. Bij de vrouwen ging de titel naar Pfeiffer Georgi.

Ook in Denemarken was er een familiefeestje. Mathias Norsgaard (Team Movistar) klopte Magnus Cort met zeven seconden. Mads Pedersen werd vierde. Bij de vrouwen won Emma Bjerg-Norsgaard, het zusje van Mathias en echtgenote van de Noor Mikkel Bjerg.

In Zwitserland was, bij afwezigheid van toppers Stefan Küng en Stefan Bissegger, Joel Suter (UAE Emirates) de beste, voor Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl). Elena Hartmann won bij de vrouwen.In Frankrijk moest titelverdediger Remi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl) verrassend de duimen leggen voor Bruno Armirail (Groupama-FDJ). Benjamin Thomas pakte brons. Bij de vrouwen won Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo).

In Slovenië pakte Matej Mohoric de titel. Primoz Roglic en Tadej Pogacar namen niet deel. Toch mocht Pogacar juichen want zijn verloofde Urska Zigart won bij de vrouwen.In Oostenrijk mocht Plantur-Pura vieren. Christina Schweinberger klopte er zowaar olympisch wegkampioene Anna Kiesenhofer.