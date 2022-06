School schorst drie meisjes die klasgenoot zwaar toetakelden tijdens vechtpartij

Drie meisjes uit het tweede middelbaar van het Sint-Claracollege in Arendonk zijn preventief geschorst nadat ze een klasgenote geslagen en gestampt hebben. “De aanleiding zou een stomme discussie over een turnzak zijn geweest”, zegt directrice Griet Wens. , rr — © EMA

Arendonk

Drie meisjes uit het tweede middelbaar van het Sint-Claracollege in Arendonk zijn preventief geschorst na een vechtpartij op school. Op een filmpje is te zien hoe ze een meisje uit hun klas slaan en tegen het hoofd stampen, terwijl het slachtoffer op de grond ligt. “Ik was enorm geschokt, dit is niet eigen aan onze school”, reageert algemeen directeur Griet Wens. Volgende week wordt beslist of het drietal ook definitief geschorst wordt.