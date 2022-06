Zijn foto ging de wereld rond na aanslagen in Brussel: zo gaat het inmiddels met Sebastien

Oud-profspeler Sebastien Bellin (44) wordt coach van de U21-ploeg bij Basketbal Club Terlanen Overijse. De voormalige Belgian Lion wil er naar eigen zeggen vooral levenservaring overbrengen. Dat heeft de Tervurenaar in overvloed, want hij overleefde op 22 maart 2016 de aanslagen op de luchthaven in Zaventem. “Ik heb aanvaard dat ik altijd een handicap zal hebben.”

Als center speler speelde Bellin, die Braziliaanse roots heeft, voor zowat alle Belgische topclubs: Oostende, Antwerp Giants, Gent, Bergen en Wevelgem. Hij was ook kapitein van het nationale basketbalteam de Belgian Lions. In 2013 hing de Belg zijn schoenen aan de haak en ging hij aan de slag voor een Amerikaanse firma die op een automatische manier sportwedstrijden in beeld brengt.

Wanneer Bellin voor diezelfde firma op doorreis is naar de Verenigde Staten, raakt hij zwaargewond bij de terroristische aanslagen in Brussels Airport. De foto van Bellin die languit op de vloer ligt in de vertrekhal wanneer hij vecht voor zijn leven, is een beeld dat helaas in het collectieve geheugen gegrift staat.

‘Leraar op basketbalveld’

De voormalige basketbalspeler haalt het, en toont gedurende zijn herstel enorm veel veerkracht. Zo loopt hij in 2018 zelfs de marathon van Brussel uit, en is hij ook nog even technisch directeur van Spirou Charleroi. Daarna verdwijnt hij uit de basketbalwereld. “Ik mis basketbal geen enkele seconde”, zegt Bellin. “Maar door omstandigheden word ik nu toch trainer van het U21-team van BCT Overijse.” (Lees verder onder de foto)

© Golazo

“Momenteel wordt een documentaire gemaakt over mij, waarbij het gaat over het heropbouwen van mezelf. Een van de producers is Gilles Simonet, die ook secretaris is van de basketbalclub uit Overijse. Ik woon daarnaast ook in Tervuren, dus het is niet ver. Van het een kwam het ander, en zo ben ik er weer ingerold. Al gaat het mij niet zuiver om de sport, maar vooral om educatie. Mijn vrouw is leerkracht, en zo zie ik mezelf ook. Alleen sta ik niet in een klaslokaal, maar op een basketbalveld.”

Ironman in Hawaï

De Tervurenaar gaat op persoonlijk vlak enkele belangrijke maanden tegemoet. “Toen ik nog op het ziekenhuisbed lag en niet wist of ik mijn benen kon behouden, had ik een droom om de Ironman Triatlon van Hawaï af te leggen”, gaat Bellin verder. “Die droom wordt nu werkelijkheid, want op 8 oktober is het eindelijk zo ver. Ik zal deelnemen aan de zwaarste triatlon ter wereld, onder begeleiding van tweevoudig winnaar Luc Van Lierde.”

“Ook dat is belangrijk in het leven: een team hebben dat je helpt met het bereiken van iets onmogelijks”, besluit Bellin. “Door de jaren heen onderging ik al een groot aantal operaties, waarvan dertien onder volledige narcose. Ik tel ze niet meer, en ik heb aanvaard dat ik altijd een handicap zal hebben. Ik haal er zelfs mijn kracht uit. Het is zo belangrijk om te blijven bouwen aan je dromen, ook al is dat soms allesbehalve een evidentie. Zulke zaken breng ik dus heel graag over aan de jongere generaties, ook als basketbalcoach van een jeugdploeg.”