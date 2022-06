De vakantieparken in Limburg zijn tien procent drukker bezet dan voor corona. De Limburger lijkt steeds vaker te kiezen voor een vakantie dichtbij. De eerste boekingen liepen al in december binnen. Er is nog plaats, maar wie zeker wil zijn van een verblijf in een vakantiepark, boekt maar beter op tijd. De huisjes zijn een hoofdvakantie geworden. 23 procent boekt voor een week of langer.