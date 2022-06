BNXT League start op 30 september met Antwerp Giants-Oostende als blikvanger op eerste speeldag

De competitieformule wordt in oorspronkelijke opzet behouden. Alle BNXT League clubs werken eerst een nationale ronde af in double round robin format van 30 september 2022 tot 18 februari 2023. Na de nationale fase volgt de grensoverschrijdende competitiefase waar de beste 5 Nederlandse en Belgische clubs het tegen elkaar opnemen in Elite Gold. De overige 5 clubs van elk land ontmoeten elkaar in Elite Silver. Deze fase loopt van 3 maart tot 28 april 2023.

Playoffs

De 5 clubs van elk land uit Elite Gold en de best gerangschikte Nederlandse en Belgische club uit Elite Silver plaatsen zich voor de nationale playoffs.De overige 8 clubs uit Elite Silver plaatsen zich voor de BNXT playoffs, waar gaandeweg ook de afvallers uit de nationale playoffs worden opgevist en uiteindelijk ook beide nationale kampioenen. De definitieve playoff-data worden vastgelegd in de maand augustus.