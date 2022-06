Hoe weet je of je kind pijn heeft, wat kan je er zelf aan doen en wanneer schakel je een dokter in?

Pijn is niet fijn, en al zeker niet als je als ouder machteloos moet toekijken hoe je kind pijn lijdt. Maar wanneer heeft je kind pijn en hoe ga je daar als ouder mee om? En wanneer schakel je beter professionele hulp in? Liesbet Goubert, hoogleraar klinische gezondheidspsychologie (UGent) en auteur van het boek ‘Mijn kind heeft pijn’, geeft antwoorden.

Hoe weet je dat je kind pijn heeft?

“Zelfrapportage, wat een kind zelf zegt over zijn of haar pijn, is zowat de gouden standaard”, zegt Liesbet Goubert. “Als je kind om je hulp vraagt, dan is het belangrijk om als ouder vol begrip te reageren en samen te bekijken wat je kan doen om die vervelende pijn te verlichten.”

In de klinische praktijk is de visueel analoge schaal (VAS) de meest gebruikte evaluatieschaal. “Die schaal kan worden gebruikt bij kinderen vanaf zes jaar, zowel bij acute pijn als bij chronische pijn. Vanaf die leeftijd kunnen de meeste kinderen hun pijn namelijk zelf inschatten en communiceren. Een vaak gebruikte VAS-schaal bestaat uit een 100 millimeter lange horizontale lijn met de woorden ‘geen pijn’ aan het begin van de lijn en ‘ergst mogelijke pijn’ aan het einde. Met een schuiver kan een kind aangeven hoeveel pijn hij of zij heeft. Het aantal millimeters vanaf het begin van de lijn tot waar het kind een aanduiding heeft geplaatst, is de zogenaamde pijnscore.”

Bij kinderen tussen vier en zes jaar wordt vaak een gezichtjesschaal gebruikt om pijn te meten. “De meest betrouwbare gezichtjesschaal is de Faces Pain Scale – Revised (FPS-R). Die meet de intensiteit van pijn aan de hand van een reeks gezichtjes die verschillende graden van pijn weergeven. Het kind duidt het gezichtje aan dat het beste overeenkomt met zijn of haar pijnervaring.”

Wat als mijn kind nog te jong is om te vertellen dat hij of zij pijn heeft?

“Je kan bijvoorbeeld goed kijken naar de gezichtsuitdrukking van je kind. Studies tonen aan dat vooral de spieren rond de ogen, de neus en de mond samentrekken wanneer een kind pijn ervaart. Andere non-verbale of lichamelijke aanwijzingen zijn (herhaaldelijk) wrijven over een bepaald lichaamsdeel, roepen, huilen, kreunen, zuchten… Als je kind tijdens een bloedprik luid begint te roepen, weet je als ouder dat het de pijn intens voelt, ook al kan het dat niet met woorden overbrengen.”

Wat kan ik thuis doen om de pijn van mijn kind te verlichten?

“Als ouder sta je model voor hoe je op een goede manier omgaat met pijn, zeker wanneer je een peuter of kleuter in huis hebt. Je kind leert hoe het met pijn kan omgaan door het gedrag van anderen te observeren en te imiteren. Wanneer zich een bedreigende situatie voordoet, kijkt je kind hoe jij als ouder reageert. Als jij rustig blijft, dan leert je kind dat er geen gevaar is. Als jij heel angstig reageert, zal je kind daaruit leren dat de situatie gevaarlijk is en wordt het ook angstig.”

En dat begint met je emoties onder controle te houden. “Als je kind zich verwond heeft, kan het angstig zijn, zeker als er bloed te zien is. Op dat moment helpt het je kind als jij als ouder rustig kunt blijven. Dan ziet het dat jij controle hebt over de situatie. Wees je dus bewust van je gezichtsuitdrukking en je non-verbale gedrag.”

Wanneer ga ik naar de dokter als mijn kind pijn heeft?

Pijn heeft een alarmfunctie en kan betekenen dat er iets in het lichaam beschadigd is, zoals bij een breuk, brandwonde of een ontsteking. “Als je kind klaagt over pijn, kijk dan altijd of er een mogelijke oorzaak van is. Soms is er een heldere oorzaak, zoals een wonde of een botbreuk.” Soms is er geen duidelijke oorzaak. Probeer samen met je kind te praten over wat er zou kunnen zijn.

“Je doet er goed aan een afspraak te regelen met je huisarts of kinderarts als je kind naast pijnklachten ook koorts heeft (een temperatuur van boven de 38° Celsius) of als je kind hoofdpijn heeft in combinatie met een stijve nek en (hoge) koorts. Ook als de pijn blijft aanhouden, erger wordt of verspringt naar een andere plaats in het lichaam, ga je beter langs bij de dokter.”

Mijn kind moet naar de dokter: hoe kan ik zijn of haar pijn beperken?

Specifiek voor baby’s: geef borstvoeding tijdens de medische behandeling. “Er is wetenschappelijk bewijs dat borstvoeding de pijnervaring van je baby vermindert. Vraag aan de hulpverlener of je borstvoeding kunt geven tijdens en na een mogelijk pijnlijke medische procedure. Al je geen borstvoeding geeft of het is niet mogelijk, kun je vragen aan de hulpverlener of het mogelijk is om je baby een suikeroplossing (sucrose drinkbare oplossing 24% of glucose drinkbare oplossing 30%) toe te dienen. Dat heeft dezelfde pijnstillende eigenschappen als borstvoeding.

Probeer bij niet te invasieve procedures of bij de tandarts altijd bij je kind te blijven. “Je aanwezigheid is kalmerend en geruststellend. Onderzoek toont aan dat de lichaamshouding van je kind en je nabijheid een grote rol spelen in de pijnervaring. Vraag of je kind op je schoot mag zitten tijdens de procedure. Die positie, in combinatie met de aanraking van jouw lichaam, voelt het veiligst aan voor je kind en werkt daardoor pijnstillend.”