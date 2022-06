Greg Van Avermaet baalt als een stekker na niet-selectie: “Ik was klaar om de Tour te rijden”

Greg Van Avermaet flink ontgoocheld omdat hij van eigen ploeg niet naar Tour mag De koffers van Van Avermaet waren al bijna gepakt. Twee ritzeges, alles samen elf dagen in het geel en jarenlang een van de smaakmakers in de Tour: wie zou een man met dit palmares uit Frankrijk weghouden? AG2R dus. Woensdag kreeg Van Avermaet te horen dat hij de Tour niet zal rijden. Hij is er het hart van in. “Ik heb nooit een signaal gekregen dat ik zelfs maar een twijfelgeval was.”