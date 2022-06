Bende misbruikte ruim 1.400 meisjes in Britse stad, politie was “nalatig” maar blijft buiten schot

Geen enkele politieagent heeft zijn baan verloren als gevolg van het grootscheepse seksschandaal in het Britse Rotherham, waarbij meer dan 1.400 meisjes en jonge vrouwen waren betrokken. Nochtans werden tal van agenten beschuldigd van nalatigheid of zelfs ‘grove’ nalatigheid.

Het onderzoek naar het seksschandaal in Rotherham werd deze week afgerond. Honderden meisjes en jonge vrouwen rond Rotherham, een Britse stad in de buurt van Sheffield, werden tussen 1997 en 2013 misbruikt en als prostituee ingezet door een georganiseerde groep van vooral Pakistaanse mannen. Sociale diensten en de politie stonden erbij, keken ernaar, maar grepen niet in.

De Britse stad Rotherham. — © EPA

Nalatigheid

Het rapport toont tal van gelegenheden waarbij de politie van nalatigheid wordt beschuldigd. Zo werd een volwassen man naakt thuis aangetroffen met een van de slachtoffers. Hij werd niet vervolgd. In een ander geval bezorgde de politie een van de misbruikte jonge vrouwen, een meisje van 15 jaar, bij haar ouders met de mededeling dat de ervaring ‘een goede les’ voor haar zou zijn.

De omvang van het schandaal was al langer duidelijk. Eerder kregen vooral sociale diensten ervan langs. Veel van de slachtoffers waren bij hen bekend. Hun verhalen werden ofwel niet serieus genomen, of er werd niet graag ingegrepen omdat de diensten niet beticht wilden worden van racisme. De organisatoren van de prostitutienetwerken kwamen veelal uit Oost-Azië, met name Pakistan.

Netwerken

Het onderzoek waar nu sprake van is, richtte zich vooral op de politie. In de periode dat de netwerken actief waren, werden welgeteld 265 klachten ingediend. Dit gebeurde door in totaal 51 verschillende personen, van wie het grootste deel slachtoffer was. Bijna vijftig van deze klachten bleken uiteindelijk gegrond, zo blijkt uit het rapport.

In totaal zijn 47 agenten onderzocht. Bijna de helft ervan is inmiddels met pensioen. Uiteindelijk werden acht van hen beschuldigd van nalatigheid en zes voor grove nalatigheid. Geen van hen verloor zijn of haar baan.

De agenten wisten zich geen raad met het probleem, zo toont het onderzoek. Voordat de omvang van de uitbuiting in Rotherham bekend was, werden agenten niet getraind in de opvang van slachtoffers en het zoeken naar signalen voor misbruik. Ook werden sommige daders niet aangepakt uit vrees voor ‘raciale spanningen’.

Sindsdien is duidelijk geworden dat er veel meer van dit soort prostitutienetwerken bestonden. Hoewel Rotherham bekend staat als het meest uitgebreide netwerk, waren er tal van vergelijkbare schandalen in steden als Newcastle en Birmingham.

‘Rolmodel’

Ook in Rochdale, nabij Manchester, was een vergelijkbaar netwerk actief. Een van de leiders staat op het punt om te worden uitgezet naar Pakistan. De nu 52-jarige man werd in 2014 veroordeeld voor de verkrachting van een meisje dat toen 13 jaar was.

Hij verzet zich tegen uitlevering, zo meldt The Daily Mail, omdat hij als ‘rolmodel’ in het Verenigd Koninkrijk moet blijven voor zijn zoon. “De positie van de vader is heel belangrijk in iedere cultuur”, zo citeert de krant de man. “Het is aan de vader om een kind uit te leggen wat goed en fout is.” Het verzet tegen de uitlevering duurt al zeven jaar. Deze woensdag begon de laatste zitting in het uitzettingsproces.