Het scheelde niets of de Amerikaanse Anita Alvarez (25) had het WK synchroonzwemmen niet overleefd. Tijdens een solonummer verloor de olympische zwemster het bewustzijn. Haar coach sprong razendsnel in het water, bracht haar naar de oppervlakte en probeerde haar weer te doen ademen. “De redders waren in paniek, maar voor ons is dit een beroepsrisico.”