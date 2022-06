Kendall Jenner na twee jaar weer single

Het Amerikaanse topmodel Kendall Jenner (26) is weer vrijgezel. Na twee jaar brak ze met basketbalspeler Devin Booker (25). De relatie lekte uit tijdens de coronacrisis, toen ze voor het eerst een foto met haar lief deelde op Instagram. Op het huwelijk van (half)zus Kourtney Kardashian in Italië was het nog dik aan tussen de twee, maar daarna liep het mis. Volgens insiders wil Jenner aan kinderen beginnen, maar volgt Booker haar daar niet in. Al sluiten de bronnen dicht bij het koppel niet uit dat de twee sterren later weer samenkomen.(hvdw)