Crowdfunding helpt Younes en Eline van ‘Huis Gemaakt’ uit de nood

Na hun verloren finale kunnen Younes (28) en Eline (25) van Huis Gemaakt toch een huis kopen. Een crowdfunding voor het koppel had woensdag al meer dan 30.000 euro opgebracht, en elke dag komt daar nog geld van sympathisanten bij.

Of ze het huis dat ze voor het VTM-programma in Beringen verbouwden kunnen kopen, weten ze nog niet. “Maar is het niet daar, dan wordt het een ander huis met oranje muren en Chinese doeken”, zeggen Younes en Eline, die zware weken achter de rug hebben. Maar nu kunnen ze weer lachen. Voorheen was een huis kopen onmogelijk. De projectontwikkelaar die hun gerenoveerde woning zal verkopen, schat de prijs op zo’n 380.000 euro. In juli komt het pand op de markt.(edb)