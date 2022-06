Onze tv-tips: het verhaal achter de hamburger, twee zussen en Julia Roberts

The Founder

Canvas, vr, 21.20u

Geprezen drama met Michael Keaton als Ray Kroc, een mislukte deur-aan-deurverkoper van milkshakemachines. Op een dag ontmoet hij de broers Mac en Dick McDonald. Ze runnen een hamburgerrestaurant in het zuiden van Californië. De basis van hun succes is een revolutionair, snel productieproces. Kroc laat hen dromen van een franchise. Maar eens aan boord, heeft hij andere plannen. Verfilming van het waargebeurde verhaal over het ontstaan van McDonald’s.

In Her Shoes

VTM, vr, 22.20u

Maggie en Rose zijn zussen, maar ze verschillen dag en nacht. Maggie is mooi en sexy, oppervlakkig en charmant. Ze is dol op winkelen maar heeft geen huis, carrière en geld. Rose is twee jaar ouder, is advocate en heeft haar pensioen al geregeld. Een prima komische film voor als je op vrijdagavond onderuit gezakt het weekend wil ingaan. Onder meer Cameron Diaz en Shirley MacLaine spelen de pannen van het dak.

Mona Lisa Smile

VTM 3, vr, 20.35u

Een soort variant op het sterke Dead Poets Society. In 1953 trekt de ambitieuze lerares Katherine naar het Wellesley College, een van de meest prestigieuze meisjesscholen van de VS. De aanpassing aan haar nieuwe omgeving verloopt moeizaam. Haar liefde voor moderne kunst en uitgesproken mening over de rol van de vrouw in de samenleving worden allesbehalve gewaardeerd door haar conservatieve collega‘s. Zoals altijd speelt Julia Roberts met verve de hoofdrol. (tove)