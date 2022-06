Synthetisch drugslabo gevonden in Peer, meerdere verdachten gearresteerd

Op de Burkel in Peer is woensdag een synthetisch drugslabo gevonden. Daarbij zouden twee verdachten gearresteerd zijn. De civiele bescherming kwam het labo donderdag opruimen.

De vondst kadert in een onderzoek van de federale gerechtelijke politie (FGP) Limburg en wordt bevestigd door het parket. Het labo lag op een afgelegen plaats langs de Burkel tussen het centrum van Peer en Linde. Door de vele bomen en dichte begroeiing is het terrein goed afgeschermd en nauwelijks te zien vanop straat.

In het labo werden synthetische drugs gemaakt. Meer bepaald zou er MDMA geproduceerd zijn. Na de inval door de politie zouden twee verdachten zijn gearresteerd. Donderdag kwam de civiele bescherming het labo opruimen. De FGP voert verder onderzoek.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.

Het terrein is goed afgeschermd van de buitenwereld door de dichte begroeiing. — © Geert Van Baelen

© Tom Palmaers