Onweerszone trekt over België: KMI kondigt code geel aan, noodnummer geactiveerd

Wat begon als een zonnige dag in ons land, eindigt vanavond in een actieve regen- en onweerszone. Omdat het KMI hevige regenval verwacht, is code geel voor onweer afgekondigd voor heel België.

Ons weer wordt de komende uren en dagen geleidelijk bepaald door een thermische depressie boven Frankrijk, die zich verplaatst naar de Britse Eilanden. Deze stuurt verschillende onstabiele zones naar ons land.

Donderdag begon zonnig, maar tegen de avond bereikt een actieve regen- en onweerszone het oosten van ons land. “We verwachten bijgevolg soms intense regenval met neerslagsommen die lokaal meer zijn dan 10 liter/m² in 1h en/of 20 liter/m² in 6h”, aldus het KMI.

Ook NoodweerBenelux spreekt van intense regelval en net als het KMI hebben zij hun waarschuwingsniveau opgeschaald. “Wij schakelen over naar Level 1, wat overeenkomt met code geel van het KMI”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “We zien nu in het oosten van het land temperaturen die flirten met de tropische grens van 30 graden. En als er in tropische omstandigheden onweersbuien ontstaan, kan dat gepaard gaan met veel regen op korte tijd.” Er zou ook een kans zijn op hagel met een diameter tot 2 centimeter en hevige windstoten. “Als de hagel groter wordt, dan gaan we naar een level 2.”

Noodnummer

Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, wordt ook geactiveerd. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken donderdag, nadat het KMI waarschuwt voor regen- en onweerszones.

De gemakkelijkste manier om een niet-dringende brandweerinterventie te vragen, is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Ook op vrijdag wordt de atmosfeer over het hele land erg onstabiel met wijdverspreid (onweers)buien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met hagel en/of windstoten. Neerslagtotalen van meer dan 10 liter/m² in 1h zijn dan opnieuw mogelijk.