Younes en Eline van ‘Huis Gemaakt’ kunnen dankzij crowdfunding huis kopen: “Wie doet dit voor Marokkaan en Chinees?”

Younes (28) en Eline (25) kunnen dankzij de crowdfunding die voor hen werd opgezet na de verloren Huis Gemaakt-finale toch een huis kopen. Dat laten ze weten in een video op de Instagrampagina van VTM. Of dat hét huis in Beringen zal zijn, weten ze nog niet. “Is het niet daar, dan is het een ander huis met oranje muren en Chinese doeken.”

Het waren zware weken, geven Eline en Younes toe in de video. “Alsof er iemand gestorven was”, klinkt het. Maar het vrolijke koppel kan weer lachen. Dat is eerst en vooral te danken aan de crowdfunding die voor hen werd opgezet. Die staat momenteel op 30.640 euro, maar er wordt nog elke dag geld gestort door sympathisanten van het populaire duo.

“Wie gunt een crowdfunding aan een Marokkaan en een Chinees?”, vraagt Younes - dé man van de quotes in dit seizoen - zich luidop af. “Bijna heel Vlaanderen, blijkbaar.” Met het geld van de crowdfunding zal het koppel een huis kunnen kopen. Dat was voordien niet mogelijk voor hen. Ze willen daarom iedereen bedanken die hen een centje gunde. “We hadden dit nooit verwacht.”

Presentatrice Dina Tersago leeft nog altijd erg mee met het koppel. “Zo blij voor jullie!”, reageert ze onder de video, met bijhorende hartjesemoji’s. Tersago liet na de ontknoping in de finale ook een traantje toen ze het verdriet van Eline en Younes zag.

Het is afwachten of het huis in Beringen dat Eline en Younes renoveerden binnen hun budget zal vallen. Amaury Verelst van A. Verelst Development, de projectontwikkelaar die de drie panden voor het programma kocht en weer zal verkopen, gaf begin juni aan dat het een vier weken zou duren voor het huis op de markt zou komen. Hij schatte de woning in Beringen op zo’n 360.000 à 380.000 euro. Het huis in Antwerpen dat Cedric en Anaïs wonnen, schatte Verelst om en bij de 400.000 euro.