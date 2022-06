Bruine smurrie in kanaal bij papierfabriek Sappi Lanaken

In het kanaal vlakbij papierproducent Sappi in Lanaken is donderdagnamiddag bruine smurrie vastgesteld. Van dit goedje werd een staal genomen om te onderzoeken wat dit is en vanwaar het komt.

Het is nog niet gezegd dat de smurrie van bij Sappi afkomstig is. Er zijn meer leidingen die in het kanaal uitmonden. Een van de denkpistes gaat naar de biologische bacteriën die de papierfabriek gebruikt voor het filteren van afvalwater alvorens dit in het kanaal te lozen. De bacterielaag, het slib, zou ergens een overloop hebben gehad. Bij Sappi hebben ze zelf ook een stal genomen om te kijken of het inderdaad om die bioloigsche bacteriën gaat of om een ander product.