Ook Thomas De Gendt past meer dan waarschijnlijk voor BK op de weg: “Negentig procent kans dat ik niet rijd”

Na Wout van Aert zegt meer dan waarschijnlijk ook Thomas De Gendt af voor het BK van zondag. Hij sukkelt met een blessure aan de enkel en is na een slopende Giro en Ronde van Zwitserland toe aan rust. “Met vorig jaar in gedachten moet ik luisteren naar mijn lichaam.”

Thomas De Gendt rijdt vandaag het BK tijdrijden in Gavere. Logisch, aangezien hij vlakbij woont in Semmerzake en eigenhandig het parcours ontwierp. Maar sportief liggen de verwachtingen bijzonder laag.

“Ik heb er weinig goeie hoop op”, zo geeft hij aan. “Ik heb daarnet op de verkenning een rondje gereden en kon amper hoge wattages trappen. Het is vooral uit eergevoel dat ik toch mee doe. Een top tien is misschien realistisch, meer niet.”

De Gendt heeft twee problemen tegelijk. Het meest acuut is een verrekte pees in de enkel, opgelopen in de Ronde van Zwitserland. “Stappen lukt”, zo geeft hij aan. “Maar de typische beweging bij het fietsen doet pijn. We hebben schrik dat het een ontsteking zou worden omdat ik ergens overcompenseer.”

Tijd voor rust

Komt bij dat De Gendt uit een heel zwaar programma komt, met de Giro en de Ronde van Zwitserland na elkaar. “Na de Giro was ik al nek af”, geeft hij aan. “Na Zwitserland was het helemaal over. Op dit moment is het tijd voor rust. Eigenlijk ben ik daar nu al wat mee bezig: ik heb de voorbije vijf dagen niet gefietst.”

Doortrekken tot aan het BK zondag wil De Gendt niet doen: “Negentig procent kans dat ik niet start. Het is met de enkelblessure gewoon geen goed idee om daar 200 kilometer mee te rijden. Bovendien vertrek ik op 1 juli op hoogtestage voor de Vuelta. Als ik het BK erbij neem, heb ik maar vier dagen rust gehad. Met vorig jaar in gedachten (toen De Gendt kampte met burn-out, red.) moet ik op dit moment luisteren naar mijn lichaam.”