Kopecky sluipt na nieuwe tijdrittitel richting record Duyck: “Niet mee bezig, wil gewoon zo veel mogelijk winnen”

In Gavere heeft Lotte Kopecky al haar vierde Belgische titel tegen de klok behaald. De 23,1 kilometer legde ze af aan een gemiddelde snelheid van 44,4 kilometer per uur. Daarmee was ze een minuut en vier seconden sneller dan nummer twee, Shari Bossuyt. Zondag wil Kopecky ook haar titel op de weg verlengen.

Al voor de vierde keer op rij wordt Lotte Kopecky Belgisch kampioen tijdrijden. Nog eentje en ze evenaart het record van Ann-Sophie Duyck. “Ik ben niet bezig met records”, antwoordt Kopecky daar zelf op na de race. “Ik wil gewoon zo veel mogelijk titels. Op een jaar rij ik misschien twee of drie tijdritten, maar een Belgische titel laat je niet liggen. Ik trainde wel wat op de tijdritfiets want de Giro wordt afgetrapt met een proloog.”

Kleine details

Die extra training viel ook op. Vorig jaar won Kopecky met een voorsprong van veertien seconden op Julie Van De Velde, nu was ze meer dan een minuut sneller dan nummer twee, Shari Bossuyt. “Als je op voorhand begint te denken dat je niet kan verliezen,en opnieuw zonder al te veel moeite Belgisch kampioen gaat worden dan denk ik dat je zeker verloren bent. Het eerste tussenpunt stelde me wel al wat gerust. Ik had daar al een mooie voorsprong op de rest en had nog veel energie in de tank”, liet Lotte Kopecky achteraf optekenen.

Tijdens haar tijdrit kreeg de Belgische kampioene ook vrij snel Julie Van De Velde in het vizier. “Dat gaf me ook wel extra vleugels”, verklaarde Lotte Kopecky na de race. “Zij reed op dat moment op de tweede plaats en ik zag haar netjes voor mij rijden en alsmaar groter worden. Dat gaf een supergoed gevoel. Ik rijd dankzij mijn nieuwe ploeg ook op een nieuwe tijdritfiets en dat heeft wel voordelen. Ook mijn positie op de tijdritfiets is veel beter dan vorig seizoen. Het zijn allemaal kleine dingen, details die ervoor zorgen dat je beter kan presteren tegen de tijd.”