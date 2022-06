Vier op een rij voor oppermachtige Lotte Kopecky op BK tijdrijden: “Zondag ga ik voor de dubbel”

Lotte Kopecky heeft haar topfavorietenstatus op het BK tijdrijden volledig waargemaakt. De 26-jarige renster van SD Worx was in Gavere sneller tegen de klok dan Shari Bossuyt en Britt Knaven. Voor Kopecky is het al de vierde nationale tijdrittitel op rij: “Het blijft toch speciaal om de beste tijdrijdster van België te zijn.”

De vraag was niet of Lotte Kopecky haar nationale driekleur zou verlengen, wel met hoeveel voorsprong. Het verschil met de tweede, Shari Bossuyt, was uiteindelijk meer dan een minuut. Al bij het eerste van drie tussenpunten zag het er rooskleurig, of beter zwart-geel-rood, uit voor Kopecky. “Ik had toen al zeventien seconden voorsprong. Het was dan nog niet binnen, maar ik wist wel dat het goed zat. Die voorsprong zorgde er ook voor dat ik in mijn bochten geen risico meer moest nemen en ook op bepaalde stukken kon herstellen. Ik ben dus zeer tevreden over mijn tijdrit.”

De renster van SD Worx pakte zo haar vierde Belgische tijdrittitel op rij. “Dat went niet. Het blijft speciaal om de beste van België te zijn.”

Zondag de dubbel pakken

Kopecky is ook zondag voor het wegkampioenschap de absolute topfavoriete én titelverdedigster. Ze wil net als vorig jaar voor de dubbel gaan. “Ik wil winnen en mijn kampioenentrui verlengen. Maar het zal niet simpel worden. Dit was dan gemakkelijker, omdat het vrouw tegen vrouw was.”

De Ronde van Vlaanderen-winnares zal er in Middelkerke wel alleen voor staan. Ze is de enige SD Worx-renster aan de start. “Ik zal dus moeten afwachten hoe de koers zal verlopen. Ik denk dat er een paar ploegen zijn die het mij heel moeilijk zullen maken. Maar koers moet altijd gereden worden. Ik heb wel het voordeel dat ik kan winnen in een massasprint of van een klein groepje. Al zijn Shari Bossuyt en Julie De Wilde ook heel snel. Sowieso hoop ik dat het een waardige kampioen wordt: ik of iemand anders”, klonk Kopecky nog bescheiden.

Op naar de Giro

Na het BK op de weg maakt Kopecky haar opwachting in de Giro (30 juni-10 juli). Haar tijdritbenen zijn er alvast klaar voor. “De conditie is goed, beter dan vorig jaar. Ik heb ook gewerkt aan mijn tijdritpositie, want volgende week is de eerste rit in de Giro een korte proloog (van 4,7 km, red.). Het wordt een pittige inspanning die me wel moet liggen, maar het is een raadsel waar ik internationaal sta op het gebied van tijdrijden. Ik wil in elk geval een goede proloog neerzetten.”