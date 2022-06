Volgens CM-topman Luc Van Gorp is de zuil dood

'De zuil is dood. Het is tijd om een nieuw politiek verhaal te schrijven.' Dat zegt Houthalenaar en CM-voorzitter Luc Van Gorp. Met politieke partijen die vechten om te overleven en de voeling met de kiezer kwijt zijn, pleit hij voor samenwerking om de grote problemen in onze samenleving aan te pakken. Van Gorp werd nog even genoemd als nieuwe Vlaamse minister van Welzijn en opvolger van Wouter Beke. Naar eigen zeggen is hij door de cd&v niet gepolst.