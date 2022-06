Ogier pakt leiding in Safari Rally, Thierry Neuville volgt als tweede

Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) heeft donderdagnamiddag de openingsrit van de Safari Rally gewonnen, de zesde van in totaal dertien rally’s die meetellen voor het wereldkampioenschap. Ogier was 0.6 sec sneller dan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) volgde als derde op 1.1 sec. WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) ging in de eerste bocht in de fout, reed lek en verloor 11.6 sec.

Net als vorig jaar was de openingsrit van de Safari Rally uitgetekend op een uitgestrekte vlakte nabij het servicepark. Zij aan zij werd er gestart en legde iedere rijder twee rondjes af, goed voor 4.84 km rijden tegen de tijd. Sébastien Ogier nam het in zijn heat op tegen Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1). Ogier was de snelste rijder van het pak en was 1.8 sec rapper dan Sébastien Loeb die de vijfde tijd reed.

Thierry Neuville begon met de tweede tijd. De Belg nam het op tegen Kalle Rovanperä, die in de eerste bocht in de fout ging. De Fin remde iets te laat waarna zijn wagen net niet over de kop ging. Rovanperä hield er wel een lekke band aan over en verloor 11.6 sec. Neuville was tevreden over zijn rit. “Vandaag zijn we goed begonnen, maar morgen wordt een ander verhaal. Het wordt een moeilijke wedstrijd. Ik weet niet wat te verwachten.”

De in België verblijvende Griek Jourdan Serderidis en zijn Belgische copiloot Frédéric Miclotte (Ford Puma Rally1) reden de veertiende tijd en waren daarmee 17.1 sec trager dan Ogier.

Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag worden er telkens zes klassementsritten gereden.