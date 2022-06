Verongelukte fietser is Jan Delbroek: “De man die iedereen hielp in wereld van fotografie”

MAASEIK

Jan Delbroek (67) maakte afgelopen dinsdag vanuit Bergerven een fietstocht naar zijn ouders in de Neeroeterenstraat in Opoeteren. Een openslaand portier besliste anders over zijn verdere leven. Jan, die iedereen met humor verder hielp in de wereld van de fotografie, overleed woensdag aan zijn opgelopen verwondingen. Vele jaren was hij uitbater van een fotozaak in de Brugstraat in Neeroeteren en de bekende fotohandel Bögemann in het centrum van Genk.