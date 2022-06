Dader van dodelijke steekpartij in Matonge-wijk opgepakt

De man die afgelopen zaterdag in de Brusselse Matonge-wijk een veertiger zou neergestoken hebben, is opgepakt. Dat meldt het Brusselse parket. De 26-jarige verdachte, die na de feiten geseind was, heeft zich maandag via zijn advocaat bij de politie aangegeven. Hij werd woensdag in verdenking gesteld voor doodslag en onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De steekpartij vond afgelopen zaterdag omstreeks 17.40 uur plaats, op de Waversesteenweg in Elsene. Een 41-jarige man kreeg daar drie messteken in de borst. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gevoerd, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Meteen na de feiten opende het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek en kwam een 26-jarige man als verdachte in beeld.

Die man heeft zich maandagavond via zijn advocaat aangegeven bij de politie en werd meteen gearresteerd. Volgens Sudpresse maakte de steekpartij deel uit van een territoriumstrijd tussen Brusselse stadsbendes die zich allebei inlaten met drughandel. Het slachtoffer zou deel uitgemaakt hebben van de stadsbende ‘Black Wolves’ terwijl de verdachte tot de stadsbende ‘Versailles’ zou behoren. Die laatste bende zou proberen om voet aan de grond te krijgen in de Matonge-wijk, waar de ‘Black Wolves’ de plak zouden zwaaien.

“Het onderzoek is in handen van de sectie Crime van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene en is nog steeds aan de gang om de precieze toedracht van de feiten te achterhalen”, zegt parketwoordvoerder Martin François. “In het belang van het onderzoek geeft het parket van Brussel geen verdere commentaar.”