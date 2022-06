Alexys Brunel zegt het wielrennen al op 23-jarige leeftijd vaarwel: “We spreken over een mens, niet gewoon een wielrenner”

Op amper 23-jarige leeftijd maakt Alexys Brunel een einde aan zijn professionele wielercarrière. De beloftevolle Fransman lag onder contract bij UAE, maar heeft daar nu zelf gevraagd dat per direct stop te zetten. “Het is tijd om de bladzijde om te draaien”, laat Brunel weten in een persbericht van UAE.

“Ik wil iedereen bedanken bij Team UAE Emirates voor de kansen en steun die ze me gegeven hebben”, opent Brunel het persbericht van UAE. “Het was een plezier om deel uit te maken van dit team. Maar nu is het tijd voor mij om de bladzijde om te draaien en te focussen op nieuwe ervaringen en uitdagingen in mijn leven.”

Zijn team, UAE, respecteert de beslissing van de jonge Fransman. “We geloven nog steeds dat Alexys een enorm potentieel heeft en daar zagen we al enkele glimpen van in de eerste helft van het seizoen”, laat ploegleider Mauro Gianetti weten in het persbericht. “Maar we spreken hier over een mens, niet gewoon een wielrenner. Dus accepteren we zijn beslissing om te stoppen als professioneel wielrenner volledig. Wij wensen hem het allerbeste toe voor zijn toekomst.”

Brunel werd in 2019 prof bij Groupama-FDJ, nadat hij Parijs-Tours voor beloften won. Een jaartje later won hij ook daar zijn eerste rit, in de Ster van Bessèges. De beloftevolle Fransman maakte zo dan ook vorig jaar de stap naar UAE, maar al na enkele maanden daar neemt hij afscheid van het wielrennen.