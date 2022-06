Tot 6 jaar cel geëist voor drugslabo en cannabisplantages in Maasmechelen en Lanaken

Het dossier startte in Nederland toen er op de luchthaven van Schiphol een pakket met APAAN onderschept werd. De Federale Gerechtelijke Politie besloot om het drugspakket te observeren en de route ervan te volgen. De zending werd op 10 april 2018 opgehaald door een huurvoertuig en naar een hotel in Nederland gebracht. Van daaruit werd het pakket tot in een woning in de Weidestraat in Maasmechelen gebracht.

“Het dossier werd dus van Nederland overgedragen naar België, waardoor wij op 11 april 2018 een hele dag aan het pand hebben geobserveerd. Eerder was er ook al melding gemaakt door buurtbewoners van een chemische geur aan de woning”, aldus de Tongerse procureur. Een van de voertuigen die betrokken was bij het transport van het drugspakket werd gevolgd naar een tweede woning in de Waterstraat in Lanaken. Die avond besliste de onderzoeksrechter om op beide plaatsen binnen te vallen.

4 ton chemicaliën

In het pand in Maasmechelen werd er in de garage een gebruiksklaar drugslabo ontdekt. “Daar zetten ze eerst APAAN om in BMK om dat in de kelder dan weer om te zetten in amfetamineolie. Er lagen verschillende tonnen en zakken grondstoffen en mondmaskers. De ruimtes stonden bovendien vol ketels van de installatie”, zo sprak de aanklager.

Dat het om een omvangrijk labo ging, bleek uit de aangetroffen chemicaliën. “In totaal vonden we vier ton. De civiele bescherming heeft drie vrachtwagens naar de woning moeten sturen om alles weg te halen. Dat is heel wat”, besloot de procureur. “We vonden ook post-its met het recept voor het maken van amfetamines, een alarmpistool in de slaapkamer en cash geld.”

Toch bleef het niet enkel bij het lab want op de eerste verdieping van het pand was er ook een cannabisplantage met 99 planten actief. In de Waterstraat in Lanaken ging het dan weer om een plantage van 237 planten.

Idioot

In totaal werden er zeven verdachten aan de twee locaties gelinkt. Slechts een van hen kwam donderdag verantwoording afleggen voor de Tongerse rechter. Hij zou als chauffeur geholpen hebben om het pakket met APAAN naar de ontmoetingsplaats aan het hotel in Nederland te brengen. “Een maat van mij heeft me gevraagd om dat te doen, maar ik wist niet wat ik net moest vervoeren. Ik ben heel dom geweest”, zo sprak hij.

Ook zijn advocaat, meester Partoens, stelt dat het ging om een eenmalige foute keuze. “Deze man, of noem hem eerder een idioot, deed gewoon wat ze hem vroegen. Ze hebben hem gebruikt en misbruikt. Hij huurde zelfs een wagen op zijn eigen naam en hij stortte geld op zijn eigen rekening. Als hij echt wist waarbij hij betrokken was, zou hij dat toch niet doen?”

De procureur eist een celstraf van drie jaar en een geldboete van 8.000 euro voor hem. Partoens vraagt een straf met uitstel. Voor de andere verdachten worden celstraffen tussen 20 maanden en zes jaar gevraagd. De geldboetes kunnen oplopen tot 24.000 euro.

Vonnis volgt op 1 september