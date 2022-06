Zes doden door helikopterongeluk in VS

In de Amerikaanse staat West Virginia zijn zes mensen om het leven gekomen toen hun helikopter neerstortte. De crash gebeurde woensdagavond bij de plaats Logan. Toen de brandweer aankwam, stond het toestel in lichterlaaie en kwam de hulp voor de inzittenden te laat.

Waarom de helikopter, een toestel van het type Bell UH-1B, neerstortte, is nog niet bekend. Wel was er in het gebied een waarschuwing van kracht voor zwaar onweer. De Amerikaanse onderzoeksraad voor veiligheid NTSB stuurt een team om het ongeluk te onderzoeken.

De helikopter was van een bedrijf dat toeristische vluchten maakt. De Bell UH-1B werd in de jaren ‘50 van de vorige eeuw ontwikkeld en werd veel gebruikt door het Amerikaanse leger tijdens de oorlog in Vietnam.