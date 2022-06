Lotte Kopecky verpulvert tegenstand en snelt naar vierde Belgische titel op rij tegen de klok

In Gavere is Lotte Kopecky voor de vierde keer op rij Belgisch kampioen tijdrijden geworden. En hoe. Onderweg bleek al snel dat ze er met kop en schouders bovenuit stak, aan de meet bleek ze meer dan een minuut sneller te zijn dan nummer twee Shari Bossuyt. Jonkie Britt Knaven mag als knappe en verrassende nummer drie mee het podium op.

Wie het Belgisch kampioenschap tijdrijden bij de vrouwen wilde volgen, moest in Gavere zijn. De tijdrit werd nergens uitgezonden, waarschijnlijk omdat de winnares op voorhand al bekend was. Lotte Kopecky was de absolute topfavoriet en maakte die rol ook waar. Met een tijd van 31’12” was ze een minuut en vier seconden sneller dan nummer twee Shari Bossuyt.

Enkel strijd om podiumplekken

De rensters begonnen er om elf uur aan voor twee rondjes van goed elf kilometer, in totaal 23,1 kilometer. Het was even wachten op een eerste toptijd, maar die kwam uiteindelijk uit de hoek van Eefje Brandt. De 20-jarige renster van Lotto Soudal Ladies zette een tijd van 33’23” neer en eindigde uiteindelijke zevende.

Op de grote kanonnen was het wachten tot het eind. Al bleek de strijd om de zege niet echt spannend. Op het laatste tussenpunt had Kopecky al een minuut voorsprong op nummer twee Bossuyt. Maar de strijd om de podiumplekken bleek interessanter. Zo strandde Sara Van de Vel op slechts twee seconden van de derde plek. Die ging naar de 21-jarige Britt Knaven, die ook slechts vier seconden moest toegeven op de even jonge Bossuyt.

Voor Kopecky is het na 2019, 2020 en 2021 al haar vierde tijdrittitel op rij. Een nieuw succes in dit voor haar fantastische seizoen met winst in de klassiekers Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen.