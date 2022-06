Comeback Serena Williams komt abrupt ten einde na blessure van partner Jabeur

© Action Images via Reuters

De comeback van Serena Williams na lang blessureleed op het WTA-dubbeltoernooi in Eastbourne (gras/757.900 dollar) is tot een abrupt einde gekomen. Dubbelpartner Ons Jabeur moet voor de halve finales passen met een knieblessure.

Williams en de Tunesische Ons Jabeur bereikten de halve finales van het dubbelspel na eerst een nipte overwinning tegen Maria Bouzkova en Sara Sorribes Tormo en vervolgens een meer overtuigende zege tegen Shuko Aoyama en Chan Hao-ching. In de halve finales wachtten Magda Linette en Aleksandra Krunic, maar zij krijgen dus een vrijgeleide naar de finale. Jabeur liet eerder ook verstek gaan voor het enkelspel.

Dinsdag vierde Williams in Eastbourne haar rentree na een jaar blessureleed. De Amerikaanse kwam niet meer in actie sinds haar opgave in de eerste ronde van het enkelspel van Wimbledon van vorig jaar tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich. Ze sukkelde achtereenvolgens met de enkel en de hamstrings.

De veertigjarige Amerikaanse doet vanaf volgende week met een wildcard mee aan Wimbledon, het grandslamtoernooi dat ze zeven keer won. In de aanloop naar het Londense grastoernooi deed ze ritme op in Eastbourne.