Bekende Limburgse klerenwinkels fuseren: “Beloftevolle toekomst in een modern jasje”

De gekende modezaak Boyen Tailors in Genk wordt overgenomen door sectorgenoot Milano uit Bilzen. Daarmee is de continuïteit voor de traditierijke retailer onder leiding van Dirk Boyen, verzekerd. Kurt Wijnen, zaakvoerder van Milano, is blij en fier dat Boyen de groep vervoegt: “Een fijne collega met naam en faam, die dezelfde visie op kwaliteit en service heeft. Samen gaan we zorgen voor een beloftevolle toekomst, met en in een modern jasje.”

Dirk Boyen (foto onder) vormt al de derde generatie van kledingzaak Boyen Tailors in Genk. Doorheen de jaren werd een trouw cliënteel uit een ruime regio opgebouwd. De keuze voor kwaliteitsvolle mode, gekoppeld aan een persoonlijke service, zijn steeds de basiswaarden van Boyen geweest. Om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren, was Dirk op zoek naar een partner. Die is nu gevonden in Milano, de gekende speciaalzaak met vestigingen in Bilzen.

“Dirk is al jaren een fijne collega waar we goed mee samenwerken”, vertelt Kurt Wijnen van Milano (foto boven). “Het is nog niet zo lang geleden dat we in gesprek zijn geraakt over de toekomst, en stap voor stap is als oplossing de overname uit de bus gekomen. Gezien onze gelijklopende visie op de moderetail, gebaseerd op kwaliteitsproducten en klantenservice, voelen we ons allebei uitstekend bij de formule die nu is uitgetekend.”

Dirk Boyen en zijn medewerkers blijven aan boord en zetten dus het levenswerk van 3 generaties verder. Ook de naam verandert niet. “Uiteraard gaan we wel een aantal nieuwe accenten leggen die in de lijn zitten van onze andere winkels”, legt Kurt Wijnen uit. “De combinatie van de traditie, het trouwe cliënteel, het uitgebreide aanbod en de moderne toets die we aan Boyen zullen geven, lijkt ons het succesrecept voor nog vele generaties die gaan volgen.”