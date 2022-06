Brad Pitt over laatste fase in zijn carrière, waarin hij ook alcohol en tabak afzweert: “Ik moet alles stoppen”

Brad Pitt heeft de afgelopen jaren al merkbaar een stap terug gedaan in het aantal filmrollen dat hij aanneemt, maar het lijkt erop dat hij zich de komende jaren nóg minder zal laten zien. De acteur vertelt dat hij zich in de “laatste fase van zijn carrière” bevindt. En dat is er naar eigen zeggen eentje zonder alcohol en sigaretten.

In gesprek met het tijdschrift GQ geeft Brad Pitt aan dat hij zijn filmcarrière aan het afbouwen is. “Ik beschouw mezelf in de laatste fase. Ik zit in mijn laatste semester of trimester. Hoe deze fase zal verlopen? En hoe ik die wil vormgeven?”, klinkt het in het interview. “Ik ben een van die wezens die door middel van kunst spreken. Ik wil gewoon altijd iets maken. Als ik niet aan het creëren ben, sterf ik in zekere zin.”

Geen alcohol

Hoewel de acteur dus nog geen duidelijk plan heeft voor zijn “laatste fase”, is hij wel vastberaden dat het om een betekenisvolle periode moet gaan. “Gedurende mijn leven heb ik me vaak eenzaam gevoeld. Ik groeide alleen op en dat gevoel werd versterkt toen ik naar Los Angeles verhuisde”, zegt de acteur. “Eigenlijk ben ik pas de laatste jaren gaan beseffen dat ik al die tijd genoeg lieve en leuke mensen om me heen had, maar zo voelde ik dat gewoon niet aan. Terugkijkend op mijn leven kampte ik altijd met een lichte depressie, maar onderdrukte ik die. Nu heb ik veel meer levensvreugde en waardeer ik muziek bijvoorbeeld heel erg, het maakt me blij en rustig.”

Brad Pitt scheidde van Angelina Jolie in 2016. — © BELGAIMAGE

Sinds zijn scheiding van Angelina Jolie in 2016 heeft Pitt naar eigen zeggen een nieuwe kijk op het leven en besloot hij ook om alcohol en sigaretten af te zweren. “Mijn bezoeken aan bijeenkomsten van de AA heeft me enorm veel bijgebracht. Ik was onderdeel van een geweldige groep mannen bij wie ik volledig mezelf kon zijn, zonder dat ik angst had dat er dingen werden uitgelekt naar de pers. Dat vangnet is echt goud waard en ik ben er zeer dankbaar voor. Ook stoppen met roken was iets groots voor mij: ik ben niet iemand die twee sigaretjes per dag kan roken, ik paf meteen een pakje weg. Dus de enige manier was compleet stoppen met alles en daardoor voel ik me beter dan ooit.”

Ander mens

Als Pitt uiteindelijk besluit zijn acteercarrière te stoppen, verliest Hollywood een van de laatste grote filmsterren, zo stelde regisseur Quentin Tarantino eerder. “Hij is gewoon een ander soort mens. En eerlijk gezegd denk ik niet dat ik kan beschrijven waar het precies in zit. Het viel me op toen we werkten aan Inglorious bastards. Zodra hij in het shot zat, had ik niet het gevoel dat ik door een camera keek, maar voelde het alsof ik al naar een film aan het kijken was. Alleen al zijn aanwezigheid in het frame zorgde daarvoor.”