Merendeel van Belgische militairen die ingezet zijn in Roemenië keren terug naar huis

Een groot deel van de Belgische militaire die ingezet zijn in Roemenië keren terug naar huis. Dat meldt Defensie. Ze verbleven vier maanden in Roemenië en worden afgelost door Nederlandse militairen. Maandag landde een eerste vlucht op de luchthaven van Melsbroek en vrijdag/morgen keert zestigtal militairen terug.

Na de Russische invasie in Oekraïne beslisten de NAVO-landen om de verdediging en afschrikking langs de oostflank van de alliantie te versterken. Op een buitengewone top op 24 maart stemden de dertig lidstaten ermee in om nog eens vier zogeheten ‘battlegroups’ te ontplooien langs de oostflank in Bulgarije, Hongarije, Slovakije en Roemenië, naast de vier die er al waren in de Baltische staten en in Polen.

Ons land stuurde zowat 300 militairen naar Roemenië. Het ging overwegend om infanteristen van het Bataljon 1/3 Lansiers. Zij stonden onder Frans commando.

Internationale oefeningen

Het bataljon trainde samen met andere partnerlanden, waaronder Roemenen, Polen, Amerikanen en de Fransen, om hun “interoperabiliteit te versterken”, aldus Defensie. Tijdens hun inzet namen ze deel aan internationale oefeningen in verschillende Roemeense kampen, waaronder Babadag, Smardan, Saint-Georges, Prislop en onlangs in Cincu.

Vorige week bracht koning Filip nog een bezoek aan het Belgisch militair detachement aan de Zwarte Zee. Tijdens een korte speech verklaarde de Belgische vorst zich “enorm woedend” te voelen ten opzichte van de Russische agressie.