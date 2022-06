Cercle Brugge ondergaat nu ook complete metamorfose naast het veld met nieuw, opvallend logo

Het huwelijk tussen Cercle en AS Monaco houdt al vijf jaar stand. Het verstandshuwelijk van 2017 is nu een duurzame en liefdevolle relatie. Het eerste jaar leverde meteen de promotie naar 1A op, waarna een lange zoektocht naar het juiste plekje voor veel onrust en commotie zorgde. Een komen en gaan van spelers en trainers was het gevolg, tot eind november van vorig jaar plots Yves Vanderhaeghe plaats moest maken voor de onbekende Oostenrijker Dominik Thalhammer. Onverwacht slaagde hij erin om Cercle met pressing en dynamische powerplay een ongelooflijke 24 op 27 te bezorgen. De Vereniging viel uiteindelijk maar nipt uit de eerste acht en stoomt zich nu klaar om straks te bevestigen.

Maar ook naast het veld wil dit Cercle een andere smoel krijgen. Het is een van de KPI’s (Key Performance Indicator) die de nieuwe CEO Ben Lambrecht ruim een jaar geleden bij zijn aanstelling mee kreeg van de eigenaars in Monaco. De gewezen topman van Coca Cola is onbeslagen in het voetbal maar drukt wel alsmaar meer zijn stempel op Cercle. Sinds begin dit jaar werden de administratieve diensten ondergebracht in het innovatieve Business en Meeting Center O-Forty langs de E40 in Oostkamp. In deze gloednieuwe bedrijfscampus huurt men de vierde verdieping en in de strakke, hypermoderne kantoren tikt het hart van het nieuwe Cercle. Ben Lambrecht zweert bij een clean desk maar het neemt niet weg dat hij de afgelopen maanden druk in de weer was.

Een kleine veertien dagen geleden startte de lancering van het nieuwe logo dat donderdag werd onthuld. Het werd ontworpen door de Brugse Branding Agency Skinn en is een wel heel gedurfd ontwerp. Wie de logo’s van alle ploegen uit 1A naast mekaar zet, ziet het nieuwe en gedurfde logo van Cercle er meteen uit springen. “Dat was ook de bedoeling, want we wilden duidelijk iets anders”, legt Lambrecht uit. “Anders, maar wel zonder afbreuk te doen aan het DNA van Cercle, ons verleden en waarden en normen.”

Weerstand

Ben Lambrecht en communicatieverantwoordelijke Louis-Philippe Depondt beseffen dat alle reacties niet overwegend positief zullen zijn. “We zaten al rond de tafel met sommige van onze stakeholders en de meningen waren verdeeld”, bekent Depondt. Lambrecht beaamt: “Verandering werpt altijd weerstand op, maar we zijn daar op voorbereid. We schrijven een nieuw hoofdstuk en dat is niet compleet zonder rebranding. We willen een look & feel die past bij onze ambities en toekomst.”

De afgelopen dagen werden de oude logo’s overal verwijderd en donderdag vervangen door de nieuwe. Waarbij niet over één nacht ijs is gegaan. “We zijn al meer dan een jaar aan het brainstormen en namen specialisten onder de arm”, aldus Depondt. “We wilden ons Brugs erfgoed eer aandoen maar vooral laten zien dat we niet meer die underdog zijn maar wel assertief en in het oog willen springen.”

“Onze naam alsook onze kleur zijn uniek”, voegt Lambrecht er aan toe. “Enkel Cercle speelt in groen en zwart en alle andere ploegen zijn clubs maar wij zijn ronduit Cercle. Met ons nieuwe logo willen we dat nog meer uitstralen.”

Ook nieuwe shirts

Het draait dus om Cercle en groen, een kleur die meer dan ooit staat voor vernieuwing, jeugd en energie. “In de toekomst willen we dat ook laten meespelen bij de keuze van onze partners”, wil Lambrecht nog kwijt. “Zo denken we aan elektrische auto’s voor spelers en staf en de plastiek waterflessen vervangen we door dispensers, onze footprint verdient meer aandacht.”

Het groen van het oude logo maakt nu plaats voor een lichter, meer levenslustig groen. “Het is onze nieuwe, complete way of thinking waarmee we vooral ook de jongeren willen aantrekken en inspireren”, aldus Lambrecht. “Het nieuwe logo werd ook gemaakt van uit een 12 graden perspectief, verwijzend naar ons stamnummer 12. Onze 12de man die bij Cercle altijd en overal centraal staat blijft dat ook in ons nieuwe logo.”

Vrijdag moet deze make-over compleet worden met de voorstelling van de nieuwe shirts. Het nieuwe logo pronkt er op en opvallend is ook de energetische zwarte lijn die door het groene shirt loopt. Het conservatieve groen-zwart is niet meer, het nieuwe is groener dan ooit en bruist van energie.