Minister van Energie Tinne Van der Straeten: “Geen ‘early warning’ voor gasbevoorrading in België, maar situatie is ernstig”

België moet vandaag geen ‘early warning’ afkondigen over de gasbevoorrading, maar dat betekent niet dat de situatie niet ernstig is. Dat zegt het kabinet van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) donderdag in een reactie op de Duitse beslissing om de tweede fase van het nationaal noodplan aardgas af te kondigen.

Vergeleken met veel andere Europese landen is Duitsland erg afhankelijk van Russisch gas. Voor de oorlog kwam meer dan de helft van de Duitse gasimport uit Rusland. Ons land staat in permanent contact met de buurlanden en volgt de impact op België op de voet op, benadrukt het kabinet-Van der Straeten. Zo werd ons land vorig weekend ingelicht over de mogelijkheid van de tweede fase. En ook over de plannen van Nederland, dat maandag de ‘early warning’ afkondigde, was België verwittigd.

De situatie wordt in ons land op de voet gemonitord. En uit die analyse blijkt dat er momenteel geen elementen zijn om een early warning af te kondigen. België heeft het voordeel dat het weinig Russisch gas in zijn netwerk heeft. Bovendien hebben we met de haven van Zeebrugge een belangrijke toegangspoort voor aardgas.

Maar het is niet omdat er geen early warning wordt afgekondigd, dat de situatie niet ernstig is. Het risico dat de prijzen nog stijgen en hoog blijven, is reëel. “Energie wordt ingezet als wapen en in het licht van de energieoorlog is het des te belangrijk om op alle scenario’s voorbereid te zijn. Het is dus van essentieel belang om zich op alle fronten voor te bereiden samen met onze buurlanden”, luidt het.