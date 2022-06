Hij overleefde de winter op de Zuidpool, maar breuk met zijn lief was de Gerlache te veel

Hasselt/Heverlee

Veel meenden we te weten over de Hasseltse pionier en ontdekkingsreiziger van Antarctica, maar wat Kempenaar Jozef Verlinden in het zonet verschenen ‘Adrien de Gerlache - De biografie’ allemaal bovenspit, is indrukwekkend. “Van elke brief die hij schreef, bewaarde hij een kladje. En elke brief die hij ontving, bewaarde hij ook. En ja, ik denk dat ik de eerste ben die van de familie dat archief heeft mogen bestuderen.”