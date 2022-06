Aangehouden kinderarts filmde patiëntjes

‘Dokter Jan’ en zijn echtgenote, die ook pediater is, hadden een onberispelijke reputatie in het West-Vlaamse Veldegem (Zedelgem), tot de 50-jarige arts begin vorige week werd opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno en ­voyeurisme. Bij een huiszoeking vonden de speurders bestanden waarop mogelijk kinderporno staat. Daarnaast zouden ook stiekem gemaakte opnames teruggevonden zijn van patiëntjes die door hem onderzocht werden.

Daardoor kreeg de politie woensdag al tal van ongeruste ouders aan de lijn. Het West-Vlaamse parket zegt daarvoor begrip te hebben, maar vraagt geduld. "Het onderzoek wordt secuur gevoerd en dat vraagt tijd. Als er mogelijk minderjarigen geïdentificeerd worden, zal de politie de betrokken ouders verwittigen", luidt het. Het parket benadrukt dat het vermoeden van onschuld en het geheim van het onderzoek cruciaal zijn. Het wijst er ook op dat er op dit moment "geen aanwijzingen zijn van fysiek seksueel misbruik van minderjarigen".

LEES OOK. Hoe een kinderarts ondanks bezit van beelden van kinderporno 20 jaar lang toch kinderarts kon blijven

Geen straf

Opmerkelijk is dat de arts twintig jaar geleden ook al in opspraak kwam in een onderzoek wegens het bezit van kinderporno. Hij bekende de feiten toen en kreeg de gunst van de opschorting, waardoor hij niet gestraft werd.

De Orde der artsen gaat ervan uit dat zij daarom niet op de hoogte werd gebracht. Ze vindt wel dat de huidige wettelijke regeling aan een update toe is. "De regeling spoort niet meer met de huidige tijdgeest", zegt ondervoorzitter Michel Deneyer in zusterkrant Het Nieuwsblad.

"Als er een veroordeling is, moet die aan de Orde der artsen worden gemeld", zegt professor medische ethiek Herman Nys (KU Leuven). "Maar omdat er geen straf was, is er in dit geval geen reden om aan te nemen dat de Orde haar werk niet heeft gedaan."

LEES OOK. Geen aanwijzingen van fysiek seksueel misbruik van minderjarigen door kinderarts uit Veldegem

Misschien moet er wel iets gebeuren aan de informatiedoorstroming, zegt Nys. "Het hele tuchtrechtelijke gebeuren bij de Orde zit in een sfeer van geheimhouding. Uitspraken worden niet gepubliceerd. Zelfs een patiënt die een klacht indient, wordt niet op de hoogte gehouden. Daardoor leeft bij veel mensen het gevoel dat de Orde der artsen een clan is die zichzelf beschermt. Dat is niet helemaal terecht, maar het verlaagt wel de neiging om een klacht in te dienen bij de Orde."

Daar ligt een taak voor de overheid, zegt Nys. "De toegankelijkheid moet beter kunnen. Al zou dat de huidige zaak niet opgelost hebben."

Turnclub

Bij het Indiase kindertehuis dat Jan D.V. met zijn vrouw oprichtte, reageert men verbaasd én aangeslagen. Hetzelfde verhaal in de turnclub in Izegem, waar hij tot vorige week nog kinderen trainde. "Hij was al een aantal jaren bij ons aan de slag, maar wij hebben nooit iets gemerkt", zegt voorzitter Lynn Van Den Berghe. "Hij tekende een ethische code en gaf aan dat hij een blanco strafblad had. Van die feiten van twintig jaar geleden wisten wij niets, en ook nu moeten we alles in de media vernemen. Wij hebben ondertussen alle ouders gecontacteerd, maar niemand heeft iets gemerkt."