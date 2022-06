Kendall Jenner is na twee jaar weer single

Het liefdesleven van Kendall Jenner is de voorbije jaren een mysterie geweest … tot de coronacrisis begon en ze voor het eerst een foto met haar lief deelde op Instagram. De gelukkige? NBA-basketbalspeler Devin Booker. Op het huwelijk van grote (half)zus Kourtney Kardashian in Italië was het nog dik aan tussen de twee, zo blijkt uit foto’s. De problemen zouden kort daarna aan de oppervlakte gekomen zijn.

Verschillende bronnen, die naar eigen zeggen dicht bij het ex-koppel staan, zeggen in de internationale media dat hun sprookje uit is. “Kendall vindt dat ze verschillende paden bewandelen”, aldus een insider aan Entertainment tonight. “Ze zitten inderdaad niet op dezelfde pagina”, meldt een andere bron. Volgens de ingewijden wil Jenner aan kinderen beginnen, maar volgt Booker haar daar niet in. De ‘vrienden’ sluiten echter niet uit dat de twee sterren in de toekomst weer samenkomen. Jenner en Booker zelf hebben de relatiebreuk nog niet bevestigd.