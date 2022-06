Wout van Aert geeft ook forfait voor BK op de weg wegens “lichte irritatie” aan de knie op training

Toch geen Wout van Aert aan de start, zondag op het BK wielrennen op de weg in Middelkerke. De uittredende kampioen heeft vorig weekend tijdens een training in Tignes zijn knie gestoten aan zijn stuur en dat gaf de voorbije dagen nog lichte irritatie, dat meldt zijn ploeg Jumbo-Visma. Eerder paste hij al voor het BK tijdrijden van vandaag, omdat hij nog op stage vertoeft.

Met volgende week vrijdag Le Grand Départ van de Ronde van Frankrijk, doet Wout van Aert het tot en met zondag rustig aan. In Kopenhagen is de zesvoudig ritwinnaar in de Tour gewoon van de partij, benadrukt zijn ploeg.

“Ik vind het erg jammer”

Van Aert doet met pijn in het hart afstand van de nationale titel, maar wil met het oog op de Tour het risico vermijden dat de kwetsuur komende week opspeelt. “Ik vind het erg jammer dat ik mijn trui niet kan verdedigen. Ik zou nooit zomaar passen voor een BK. Ik vind het ook jammer dat ik het tijdrijden moest missen omdat het gewoon niet in de planning paste. Maar als ik de Tour niet in gedrang wil brengen is dit het verstandigste besluit”, aldus de 27-jarige renner uit Herentals.

Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Tosh Van der Sande zullen in de Belgische titelstrijd de kleuren van Team Jumbo-Visma vertegenwoordigen.