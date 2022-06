Nieuwe datum voor heropstart proces-Sanda Dia: Reuzegommers komen voor hof van beroep in Antwerpen

De Reuzegom-zaak zal inhoudelijk “in zijn totaliteit” gepleit worden voor het hof van beroep in Antwerpen op 13 maart 2023. Dat is vanochtend aangekondigd door de voorzitter van het hof.

Eind april kwam een opvallende wending in de zaak rond de dood van Sanda Dia. De nabestaanden van de student legden het grote proces in Hasselt stil. Aanleiding was een aankondiging van de voorzitter. Die zei dat ze enkel gevat was om te oordelen over de tenlasteleggingen die sloegen op de feiten van 5 december 2018 in Vorselaar, en dus niet op de twee voorafgaande dagen. Nochtans vonden volgens de advocaten van de nabestaanden van Sanda op 3 en 4 december ook al cruciale momenten plaats, zoals vergaderingen van de Reuzegommers en al enkele zware dooprituelen.

De advocaten van de familie van Sanda Dia waren het met de zienswijze van de voorzitster niet eens. Uit vrees dat alle achttien Reuzegommers vrijuit zouden gaan, of slechts licht gestraft, gaf de familie tenslotte aan in beroep te willen gaan tegen de beslissing van de rechter. “Indien de rechtbank haar uitspraak beperkt tot de allerlaatste uren van onze zoon of broer zullen wij nooit de volledige waarheid kennen over de waanzin die Sanda gedurende drie dagen heeft moeten ondergaan”, klonk het bij de nabestaanden.

Nieuwe datum

De zaak ging vervolgens naar het hof van beroep in Antwerpen waar moest beslist worden over een nieuwe datum en of het proces alsnog zou voortgezet worden in Hasselt, dan wel naar Antwerpen zou verschuiven. Het blijkt nu het tweede geworden. “Ik wens kennis te nemen van de totaliteit van de zaak”, aldus de voorzitter van het hof donderdagochtend.

Het proces zal op 13 maart 2023 worden verdergezet. De advocaten van de Reuzegommers zullen dan dus in Antwerpen moeten pleiten over alle aanklachten.