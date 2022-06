Zwangere vrouw heeft abortus nodig tijdens reis naar Malta, maar wet verbiedt dat: “Haar leven is in gevaar”

Een Amerikaanse vrouw die zestien weken zwanger is, zit vast in een ziekenhuiskamer op Malta nadat de placenta van haar ongeboren baby gedeeltelijk loskwam. De situatie vereist een medische abortus, maar op het eiland gelden erg strenge abortuswetten. Intussen stijgt de kans op een infectie voor de vrouw, en vreest ze hoe langer hoe meer voor haar eigen leven.

Andrea Prudente (38) genoot van een vakantie met haar partner Jay (45) op Malta toen ze plots bloed begon te verliezen. In het ziekenhuis kreeg het koppel te horen dat de placenta gedeeltelijk los was gekomen en dat de baby niet levend zou geboren worden. Maar omdat het hartje van het kind nog klopt, mogen de artsen niet ingrijpen. Op het eiland in de Middellandse Zee gelden immers erg strenge abortuswetten.

“Pas wanneer het hart van het kindje stopt met kloppen, kan het ziekenhuis ingrijpen”, zegt haar man aan BBC. “Of wanneer Andrea moet bevallen of zelf ernstig ziek wordt door een infectie, dan mag het ook volgens de wet hier.”

Blootgesteld aan risico’s

Het koppel zit intussen al een week vast in een ziekenhuiskamer, wachtend op een van de scenario’s. Jay is bang dat de situatie van zijn vrouw er elk moment op kan achteruitgaan. “Door de scheiding van de placenta van de baarmoeder, met het membraan volledig gescheurd en de navelstreng van de baby die door Andrea’s baarmoederhals steekt, loopt ze een hoog risico op infectie”, zegt hij. “Een infectie die kan worden voorkomen.”

“De baby valt niet te redden, zeggen de dokters. We wilden haar en willen haar nog steeds, maar daar kunnen we niets meer aan veranderen. Niet alleen zijn we nu een dochter verloren, het ziekenhuis verlengt elke dag Andrea’s blootstelling aan de risico’s”, klinkt het nog. “Deze procedure had in twee uur kunnen worden volbracht, zonder Andrea in gevaar te brengen en ons de kans te geven om te beginnen rouwen. In plaats daarvan wordt dit een lange en uitgesponnen situatie.”

Noodevacuatie

Het koppel bekijkt nu de mogelijkheden voor een medische noodevacuatie naar het Verenigd Koninkrijk. Als de situatie zo wordt erkend, kan de reisverzekering tussenkomen. Het is overigens niet de eerste keer dat dit op Malta voorvalt. In 2017 moest een Franse toeriste geëvacueerd worden na een gelijkaardige situatie.