Na drie maanden onderhandelen: deal over korting voor aanwerving langdurige werkloze

Werkgevers zijn doorgaans terughoudend om langdurig werklozen aan te werven, omdat ze vrezen dat ze hun werkattitude verloren. Met een korting op de sociale bijdragen moet die schroom verdwijnen. De korting is een uitbreiding van de bestaande RSZ-premie. In tegenstelling tot de premie zal ze gelden voor alle langdurig werklozen en niet alleen voor wie actief op zoek is naar werk.

De sociale partners en de regering zien een VDAB die werkzoekenden meer aanklampt als een cruciaal deel van de oplossing. Dat de arbeidsbemiddelaar in tijden van krapte maar zes op de tien werkzoekenden na een jaar aan een job heeft geholpen, vinden ze ondermaats.

Daarom moet de VDAB al na een week inschatten of nieuwe werkzoekenden op eigen houtje een job kunnen vinden. Is dat niet het geval, dan moet een eerste bemiddelingsgesprek na twee weken plaatsvinden. Vandaag kan dat tot zes weken duren.

De regering moet de modaliteiten, zoals de hoogte van de RSZ-korting, nog uitwerken. Ze heeft 90 miljoen euro veil voor de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt. De sociale partners moeten het akkoord goedgekeurd krijgen bij hun achterban.