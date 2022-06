Genk investeert 1,5 miljoen in 51 publieke laadpalen

De 51 nieuwe laadpalen komen zowel op publiek- als op privé-terrein. “We hebben hiervoor een overeenkomst met SmartVille”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans. “Het gaat om slimme laadpalen waarvan we zelf de regie in handen hebben. Dat betekent dat we zelf de locaties kunnen bepalen en ook het prijsbeleid. Als het om privaatgrond gaat zullen het vooral openbare parkings zijn waar ze geïnstalleerd zullen worden. Daarnaast geven we de gebruiker van een elektrisch wagens de kans om te kiezen voor honderd procent hernieuwbare energie. We verwachten dat tussen eind 2022 en eind 2025 er 51 laadpalen met dubbele aansluiting geïnstalleerd zijn op Genkse grondgebied. Bovendien gaan we eigenaars van elektrische voertuigen en ondernemers stimuleren om laadpalen thuis of op het werk te installeren.” ( )

