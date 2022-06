Duitse regering kondigt tweede fase van noodplan gasbevoorrading af: “Toestand aanzienlijk verslechterd”

De Duitse minister van Economie Robert Habeck heeft donderdag de alarmfase van het nationaal noodplan voor gasbevoorrading afgekondigd. “Vanaf nu is gas een schaars goed in Duitsland”, klonk het tijdens een persconferentie.

Met het oog op de verminderde gastoevoer vanuit Rusland via de pijpleiding Nord Stream 1 heeft de federale minister van Economische Zaken Robert Habeck (Groenen) het noodplan voor gas op scherp gezet. “We hebben een storing in de gasvoorziening in Duitsland”, zei Habeck tijdens een persconferentie. “Vanaf nu is gas een schaars goed in Duitsland.”

De eerste fase van het noodplan - de zogenaamde early warning - werd eind maart al geactiveerd. De alarmfase is de tweede fase van het noodplan. Deze fase houdt volgens het plan in dat er een storing is in de gasvoorziening of een buitengewoon hoge vraag naar gas, die leidt tot een “aanzienlijke verslechtering van de gasbevoorradingstoestand”. Het alarmniveau is ook een voorwaarde voor de plannen van de federale regering om het gasverbruik in de elektriciteitssector terug te dringen en meer gebruik te maken van kolencentrales.

Kraan nog verder dicht?

Moskou heeft de voorbije weken de gastoevoer naar Duitsland duidelijk verminderd. Berlijn houdt er rekening mee dat Rusland de kraan nog verder dicht zal draaien.

Na de alarmfase is er nog een noodgevalfase, waarbij de staat moet ingrijpen om ervoor te zorgen dat beschermde klanten, zoals de gezinnen, gas blijven krijgen. Zover is het nog niet. “De leveringszekerheid is momenteel gegarandeerd”, aldus Habeck. “Maar men moet zich niet wentelen in een vals gevoel van veiligheid.”