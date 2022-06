Familie van autistische jongeman in isoleercel wil betogen: “Free Sohaib!”

Antwerpen

De familie van de opgesloten jongeman met autisme heeft een aanvraag ingediend om te protesteren tegen de “middeleeuwse toestanden” in de gevangenis van de Antwerpse Begijnenstraat. Hun broer, Sohaib Ahalit (25), zit daar al drie weken opgesloten in een isoleercel na een ‘schietincident’ aan de Blikfabriek in Hoboken. De locatie is voorlopig nog onduidelijk