Zo’n 130.000 Belgen lijden aan ‘long Covid’, en ze hebben een specifiek profiel

In ons land krijgen zo’n 130.000 mensen te kampen met langdurige klachten na een besmetting met het coronavirus. Dat zei intensivist bij UZ Brussel Sabeth De Waele woensdag in ‘De Afspraak’. Patiënten die lijden aan de zogenaamde ‘long covid’ hebben ook een specifiek profiel.

Gezondheidsinstituut Sciensano definieert ‘long Covid’ als het voortduren van ten minste één symptoom dat verband houdt met een infectie door het coronavirus - en dat niet door een andere diagnose kan worden verklaard - tenminste drie maanden na de infectie. Wie blijft kampen met problemen, ondervindt daar hoe langer hoe meer negatieve gevolgen van op zijn dagelijks leven, blijkt uit een recente studie van Sciensano-onderzoekers.

In ‘De Afspraak’ op Canvas gaf intensivist Sabeth De Waele wat meer duiding bij de klachten die kunnen aanslepen. Kortademigheid is bijvoorbeeld veelvoorkomend. “Als je buiten adem bent nadat je een trap hebt opgelopen, terwijl dat vroeger niet het geval was”, klinkt het. Ook vermoeidheid kan veel langer aanwezig blijven bij patiënten met long Covid. “Wanneer je ziek bent geweest, moet je soms twee weken recupereren. Bij langdurige Covid kan dat na drie maanden nog bezig zijn.”

Specifiek profiel

Uit cijfers blijkt dat in België zo’n 130.000 mensen lijden aan de langdurige Covid. Dat is een grote groep, al komt het volgens de arts van het UZ Brussel vaker voor bij mensen met bepaalde onderliggende aandoeningen. “Mensen die opgenomen worden en diabetes hebben, lopen meer kans. En mensen die niet gevaccineerd zijn”, aldus De Waele.

Ook is er een specifiek profiel op te maken van ‘long covid’-patiënten. Het gaat voornamelijk om mensen van middelbare leeftijd, tussen 40 en 60 jaar. “Over het algemeen evenveel mannen als vrouwen, maar toch worden er iets meer mannen gehospitaliseerd met klachten. Bij die niet-gehospitaliseerde vrouwen van middelbare leeftijd gaat het vaak ook om vrouwen met een iets zwaarder lichaamsgewicht.” De arts benadrukt wel dat er nog verder onderzoek nodig is om de oorzaak van langdurige Covid vast te stellen.

Terugbetaling zorg

Een werkgroep binnen het Riziv bereikte begin juni een akkoord over een zorgtraject voor patiënten met long covid. Dat akkoord kwam er nadat heel wat patiënten aanklaagden dat hun lijden niet wordt erkend en dat zij geen recht hebben op gecoördineerde en aangepaste zorg. “Tot nog toe ontbraken immers wetenschappelijke richtlijnen om een adequaat en uniek zorgtraject te definiëren voor een post-Covid-patiënt”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) toen.

Voor die patiënten zal binnenkort dus wel een zorgtraject beschikbaar zijn. Via dat zorgtraject kunnen ze kinesitherapeutische, logopedische en/of psychologische zorgen terugbetaald krijgen, eventueel aangevuld met zorg door een diëtist en/of een ergotherapeut. Huisartsen zullen ook 12 weken na de eerste symptomen of na de positieve test een zorgtraject kunnen aanbieden. Dat kan zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire zorg zijn. In dat tweede geval wordt ook een zorgcoördinator aangeduid. Het Riziv schat dat het eerste deel van deze overeenkomst ten goede moet komen aan ongeveer 13.000 patiënten.