Louis Croenen raakt ook op 100 meter vlinderslag niet voorbij reeksen op WK zwemmen

Croenen eindigde 36e in Boedapest, ver van een plaats in de top 16 die nodig is voor een plaats in de halve finales — © BELGA

Op het WK zwemmen in Boedapest heeft Louis Croenen (28) zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de 100 meter vlinderslag. Croenen klokte in zijn reeks 53.38, pas goed voor de 36e totaaltijd. Met die tijd zat Croenen nog ver van zijn Belgisch record van 52.00 vorig jaar.

In Boedapest gaan enkel de eerste zestien uit de reeksen naar de halve finales, die donderdag in het avondprogramma op de agenda staan. De finale volgt vrijdag in het avondprogramma. Maar met een 36e plaats staat de 28-jarige Croenen daar ver van af.

Croenen kwam in Boedapest maandag al in actie op de 200 meter vlinderslag, waar hij ook het Belgische record (1.55.39) in handen heeft. Maar ook daar kon hij zich met een twintigste plek in de reeksen niet plaatsen voor de halve finales.