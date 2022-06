Spanje wil op NAVO-top ook over dreigingen aan zuidflank spreken

Tijdens de NAVO-top volgende week in Madrid wil gastland Spanje het naast de Russische inval in Oekraïne ook hebben over de dreigingen aan de zuidflank van het militaire bondgenootschap. Dat heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, woensdag gezegd.

Spanje wordt geconfronteerd met buren in Noord-Afrika die op gespannen voet staan met elkaar. Minister van Defensie Margarita Robles benadrukte dat de oorlog in Oekraïne ook een impact heeft op landen ten zuiden van de NAVO, zoals het door hongersnood getroffen Somalië. Daarnaast is Rusland in toenemende mate aanwezig in bepaalde Sahel-landen.

De NAVO wil in Madrid met een eensgezinde boodschap naar buiten treden in verband met de Russische agressie. Vraag is of Turkije zal afstappen van zijn njet tegen de toetreding van Finland en Zweden tot de alliantie.