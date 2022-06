Namaaksigaretten uit een illegale fabriek in Houthalen werden verkocht onder de Eiffeltoren in Parijs. — © RR

Hasselt

Maar liefst 17 illegale tabaksfabriekjes werden in 2021 door de douanediensten opgerold in de Benelux. Uit een nieuwe studie blijkt dat de Lage Landen hofleverancier zijn voor namaaksigaretten in Frankrijk. De Franse staat liep vorig jaar door de criminele handel meer dan 6 miljard euro aan inkomsten mis.